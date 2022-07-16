Алвеш покинул «Кайрат». На игрока претендует клуб из Китая (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета полузащитник «Кайрата» Рикарду Алвеш выкупил свой контракт и перейдет в ближайшее время в один из клубов Юго-Восточной Азии.

«Алвеш выкупил свой контракт и перейдет в один из клубов Юго-восточной Азии. Предположительно в Китай.

На Алвеша также претендовал «Актобе». Но «красно-белые» не сумели договориться с полузащитником по финансовым условиям». – пишет источник.

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