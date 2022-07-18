Седнев о матче с «Аксу»: «Победа не доставила особого удовольствия. Нет ощущения, что она была такой тяжелой»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Кубка Казахстана против «Аксу» (2:0).

– Нужная была победа, как стратегическом, так и в эмоциональном плане, учитывая наше поражения в Алматы. Но победа не доставила особого удовольствия, нет ощущения, что эта победа была такой тяжелой, обычно доставляет удовольствие, когда победа – это следствие большой игры и нерва. В этой игре я считаю, что мы сыграли ниже своих возможностей. Мы забили быстрые мячи, соперник остался в меньшинстве, а у нас, к сожалению, такие монотонные атаки, очень мало агрессии, сбились на индивидуальные действия. Надеюсь, что мы все-таки совместно осознаем это и нам пока еще рано играть на классе, нужно использовать свои лучшие качества.

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