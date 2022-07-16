Главный тренер «Кайрата» Кекер: «Мы просто хотим понимать, почему судьи принимают те или иные решения. А если брать в расчет наличие VAR, вопросов становится еще больше»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Атырау» (3:2).

– В первую очередь хотел бы поздравить всех болельщиков «Кайрата» с победой, которая очень важна для команды. Мы попали в очень тяжелую группу, в которой все команды рассчитывают на выход в плей-офф. Именно поэтому для нас важна каждая игра. Также хотел бы поблагодарить игроков. Эта победа – полностью их заслуга. Они были единым целым, проявили мужской характер и поэтому добились волевой победы. Я горжусь тем, что работаю с этой командой.

Относительно неназначенного пенальти в ворота соперника, мне хотелось бы понять логику, и обратиться к людям, которые принимают решения. На моей памяти у нас в федерации были экспертно-судейские комиссии, которые разъясняли судейские эпизоды, непонятные для общественности. Сейчас я хотел бы понять, почему в данном эпизоде не был назначен пенальти в ворота «Атырау», и чем этот эпизод отличается от пенальти, которые ставили в наши ворота в матчах с «Тураном» и «Ордабасы». Мы просто хотим понимать, почему судьи принимают те или иные решения. А если брать в расчет наличие VAR, вопросов становится еще больше.

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