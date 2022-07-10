Кекер о матче с «Ордабасы»: «Перед нами стояла задача победить, чтобы уверенно начать выступления в Кубке»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана против «Ордабасы» (2:0).

– Мы играли с очень хорошей и организованной командой. Перед нами стояла задача победить, чтобы уверенно начать выступления в Кубке, потому что у нас очень сильная группа и впереди нам предстоят еврокубковые матчи. Календарь очень плотный и мы сейчас не можем позволить себе оступаться. В этой игре были вещи, которые у нас хорошо получались, но лучшие матчи в плане качества игры у нас еще впереди. Есть над чем работать и что улучшать. Эта победа – это заслуга игроков, за что я их благодарю. Они выполняли те установки, которые ставил перед игрой тренерский штаб. Поздравляю с победой всех игроков и болельщиков клуба.

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