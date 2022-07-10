Седнев о матче с «Кайратом»: «После серии побед, команда была выхолощена эмоционально»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал поражение в кубковом матче с «Кайратом» (0:2).

«Поздравляю «Кайрат» с заслуженной победой, она не вызывает сомнений. Первый тайм в нашем исполнении, был мягко скажем неудачный. Соперник предложил агрессивную игру и забитый мяч, наверное, не совсем отражает положение дел на поле в первом тайме, мы могли пропустить и больше. Я очень надеялся, что во втором тайме путем замен, мы сможем более целостнее выглядеть, но к сожалению, кроме желания особо ничего у нас не получилось. В данном случае мы воспринимаем поражение, как урок и холодный душ, и постараемся в ближайшее время это все исправить. У меня нет особых претензий к игрокам по самоотдаче, по ведению матча, есть претензии, наверное, в данном случае больше к себе. После серии побед, команда была выхолощена эмоционально, я это понимал, но где-то у меня не хватило, наверное, смелости провести ротацию в команде в плане игры. Хотел молодых игроков вводить в игру не большими партиями, а точечно, чтобы было полегче немного адаптироваться в коалиции игроков, которые их окружают, которые более-менее наделены опытом. Но ничего страшного, повторюсь это урок для нас и рад что сам матч получился на мой взгляд достаточно темповым, может не очень качественный, было много потерь в простых, безобидных ситуациях и это оставляет очень большой осадок. Хочу поблагодарить тех болельщиков, которые приехали с нами из Шымкента и вместе с местными болельщиками создали достаточно хорошую атмосферу матча. Как мне показалось матч был нескучный, наверное, это заслуга двух команд. Желаю от чистого сердца «Кайрату» удачного выступления в Еврокубках, но, а мы встретимся в Шымкенте в ответном матче и постараемся реабилитироваться», – сказал.

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