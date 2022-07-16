Мейрбек Тулегенов открыл турнир в Актау победой

В Актау стартовал совместный турнир лиг Eagle FС и NAIZA. Открыл турнир бой в весе до 61 кг, в котором казахстанец Мейрбек Тулегенов одержал победу над представителем Азербайджана Джейхуном Годжали. Бой завершился в первом раунде, Тулегенов одержал победу болевым приемом на руку

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