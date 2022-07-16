Хабиб о развитии ММА в Казахстане: «У вас есть бойцы, которые хорошо выступают»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о прогрессе смешанных единоборств в Казахстане:

« Очень приятно находиться здесь, среди вас, столько людей — десятки тысяч здесь собрались. Я бы хотел кое-что вспомнить. Был 2016 или 2017 год — точно не помню: я был на фестивале единоборств в Атырау. Тогда журналисты спрашивали меня насчет уровня ММА в Казахстане. Я им говорил, что нужно проводить больше турниров, больше соревнований, и у вас через 5-6 лет будут свои бойцы, топовые бойцы. Вот сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и у вас в UFC есть семь или восемь бойцов. Из них пару бойцов у вас входят в топ-15, очень хорошо выступают. Есть даже претенденты — вот здесь Шавкат сидит. К чему я это говорю? Здесь очень много молодежи. Многие посмотрят и будут ребята, кого это на самом деле зацепит, и они будут тренироваться, выступать и лет через десять могут стать легендами этого вида спорта»

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