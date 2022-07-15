Сергей Морозов о подписании нового контракта с UFC: «У меня вагон мотивации»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов рассказал о подписании нового контракта с лигой:

«Это был крайний бой по контракту. Сейчас мой менеджер Саят готовит переподписание. Уже на финишной прямой. Сейчас я на паузе, отдыхаю, провожу время с семьей. У меня вагон мотивации, я чувствую, что мне есть куда расти!»

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