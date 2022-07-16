Президент Naiza озвучил дальнейшие планы: «До конца года планируем провести 9 ивентов»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала поделился ближайшими планами лиги:

«До конца года планируем провести девять ивентов, хотели следующий провести в Актобе, но будем отталкиваться от ситуации с COVID-19 в стране. Возможно вновь придётся вернуться в онлайн»

А также прокомментировал вызов Дугласа Пумы чемпиону лиги Серику Разгалиеву:

«Они уже проводили хороший пятираундовый бой, при этом Пума выходил на коротком уведомлении. Но пока шо этом речи не идёт, у Серика на очереди Рамазан Гасанов, который сегодня провел яркий бой»

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