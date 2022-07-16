Чемпион Eagle FC сделал прогноз на бой Ермеков – Хирамагомедов: «Досрочная победа Ермекова»

Чемпион лиги Eagle FC Фаридун Одилов сделал прогноз на бой Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова:

«Досрочная победа Ермекова. Четвертый раунд», – приводит слова чемпиона пресс-служба Eagle FC.

Бой Ермеков – Хирамагомедов возглавит совместный турнир Eagle FC и Naiza, который пройдет сегодня 16 июля в Актау.

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