Экс-звезда UFC будет комментировать турнир EFC и NAIZA в Актау

Теги MMA Кевин Ли Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Сегодня Лига Eagle FC анонсировала трансляцию совместного турнира с казахстанской лигой Naiza в Актау на английском языке.

 Одним из комментаторов для англоязычной аудитории станет боец лиги, экс-звезда UFC Кевин Ли.

 На русском языке ивент отработают Олег Володин и Давид Бадасарян.

 На казахском языке для аудитории на YouTube будут работать заслуженный тренер РК Сагиндык Мекеев, Серик Ноян и Галыжан Жасланов.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные