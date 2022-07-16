Экс-звезда UFC будет комментировать турнир EFC и NAIZA в Актау

Сегодня Лига Eagle FC анонсировала трансляцию совместного турнира с казахстанской лигой Naiza в Актау на английском языке.
Одним из комментаторов для англоязычной аудитории станет боец лиги, экс-звезда UFC Кевин Ли.
На русском языке ивент отработают Олег Володин и Давид Бадасарян.
На казахском языке для аудитории на YouTube будут работать заслуженный тренер РК Сагиндык Мекеев, Серик Ноян и Галыжан Жасланов.
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