Экс-звезда UFC будет комментировать турнир EFC и NAIZA в Актау

Сегодня Лига Eagle FC анонсировала трансляцию совместного турнира с казахстанской лигой Naiza в Актау на английском языке.

Одним из комментаторов для англоязычной аудитории станет боец лиги, экс-звезда UFC Кевин Ли.

На русском языке ивент отработают Олег Володин и Давид Бадасарян.

На казахском языке для аудитории на YouTube будут работать заслуженный тренер РК Сагиндык Мекеев, Серик Ноян и Галыжан Жасланов.

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