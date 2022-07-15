Даурен Ермеков о настрое на бой за титул лиги Eagle FC: «Хочется порадовать свой народ»

Казахстанец Даурен Ермеков о бое за титул временного чемпиона лиги EFC в среднем весе:

«Я на каждый бой серьезно готовлюсь. Отношусь серьезно к Гамзату. Хочется на своей родной земле порадовать свой народ. Какой бы титул не был, он всегда важен. Завтра в углу у меня будет Гойти Дазаев, на турнир приехал Сергей Морозов. К сожалению, не приехал Айбек Шокпутов по состоянию здоровья»

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