Президент Naiza о возможности проведения Кубка Каспия по ММА: «Это интересно, почему бы и нет»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал возможность проведения Кубка Каспия по ММА среди бойцов Казахстана, России, Азербайджана:

«У нас очень много совместных планах с лигой Eagle FC. Кубок Каспия – это интересно. В профи направлении это осуществить не так просто, но мы думаем над этим в том числе. Если будет концепт данного турнира, то почему бы и нет»

Стоит отметить, что впервые идею проведения Кубка Каспия озвучил ныне покойный Абдулманап Нурмагомедов.

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