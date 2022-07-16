«Жетысу» отзаявил десять игроков

Талдыкорганский «Жетысу» расстался сразу с десятью футболистами.

Месяц назад талдыкорганцы расстались с главным тренером Эдуардом Глазуновым. Под его руководством команда занимала шестое место в турнирной таблице Первой лиги, несмотря на задачу повышения в классе. Новым главным тренером через пару дней был назначен Алмас Кулшинбаев.

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В начале июля «Жетысу» отзаявил сразу семь казахстанских игроков (в скобках указана статистика в текущем сезоне Первой лиги): вратаря Валерия Казначеева (0 матчей), защитников Максима Чалкина (1 матч) и Мухаммада Елеусова (1 матч), полузащитников Максима Гладченко (4 матча), Айбара Айдарбекулы (2 матча) и Елдоса Маратова (0 матчей), а также нападающего Алексея Михайлова (5 матчей, 1 ассист).

Теперь же «семиреченцы» расстались с тремя иностранными игроками – украинским полузащитником Евгением Чепурненко (10 матчей, 6 голов, 3 ассиста), нигерийским нападающим Стэнли Нкоби (11 матчей, 2 гола) и российским форвардом Асланбеком Сикоевым (10 матчей, 2 гола, 1 ассист).

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