«Жетысу» оштрафован на 3 очка

Комиссия по лицензированию футбольных клубов Казахстанской Федерации футбола оштрафовала «Жетысу» на три очка.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Талдыкорганский клуб наказан за систематическое невыполнение решений комиссии о несоответствии запасного поля стадиона требованиям регламента КФФ.

Теперь команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

В случае устранения несоответствий в срок до 1 ноября 2022 года очки будут возвращены.

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения