«Жетысу» оштрафован на 3 очка

Комиссия по лицензированию футбольных клубов Казахстанской Федерации футбола оштрафовала «Жетысу» на три очка.
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Талдыкорганский клуб наказан за систематическое невыполнение решений комиссии о несоответствии запасного поля стадиона требованиям регламента КФФ.
Теперь команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги.
В случае устранения несоответствий в срок до 1 ноября 2022 года очки будут возвращены.
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