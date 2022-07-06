«Жетысу» подписал воспитанника ЦСКА Погребняка

Российский защитник Иван Погребняк стал игроком «Жетысу».

29-летний игрок, три года проведший в академии московского ЦСКА, будет выступать под 4-м номером.

Его предыдущий клуб – «Форте» из Таганрога (ФНЛ-2), статистика здесь.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«В Оренбурге» подделали мою подпись и пытались расторгнуть контракт». Рикарду Алвеш об уходе из «Оренбурга», Бердыеве и перестроении «Кайрата»

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках