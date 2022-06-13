«Жетысу» объявил об уходе Глазунова

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«Жетысу» объявил об уходе Эдуарда Глазунова с поста главного тренера.

Специалист и талдыкорганская команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

Глазунов возглавил команду, вылетевшую в Первую лигу, в январе.

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