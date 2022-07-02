Турысбек, Амирсеитов и Жумабек перешли в «Жетысу»

Команда «Жетысу» усиливается игроками из Премьер-Лиги. Благодаря открывшемуся трансфертному окну, с целью качественного обновления игрового состава, команда «Жетысу» проводит частичную замену игроков на более опытных футболистов.

На днях семиреченская дружина подписала трех игроков, двое из которых ранее выступали в командах Премьер-Лиги. Так майку жетысуской команды примерили Бауыржан Турысбек и Ильяс Амирсеитов, до этого защищавшие знамена «Атырау» и «Махтаарала». Третьим стал Алибек Жумабек – бывший воспитанник «Кайрата», в прошлом году игравший в команде «Кайрат-Москва».

Руководством ФК «Жетысу» и тренерским штабом, продолжается рассмотрение и отбор кандидатур для зачисления в обновленный состав «Жетысу».

– Мы возлагаем большие надежды на новых, более опытных игроков. Задача для «Жетысу» стоит прежняя – вернуться в Премьер-Лигу и для этого проводится большая работа, направленная на исправление допущенных недостатков по подбору игроков, подчеркнули в тренерском штабе.

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