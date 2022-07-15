Хирамагомедов вылетел в Казахстан. Бой с Ермековым за титул EFC состоится

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Гамзат Хирамагомедов, у которого ранее возникли проблемы с прибытием на турнир Eagle FC 48, сегодня успешно вылетел в Актау, сообщает пресс-служба лиги Eagle FC.

 Его бой с Дауреном Ермековым за временный пояс в среднем весе возглавит совместный турнир Eagle FC и Naiza, который состоится 16 июля.

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