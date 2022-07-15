Претендент на титул Naiza Мурад Абдурахманов о завтрашнем бое: «Жду пятираундовую рубку»

Претендент на титул лиги Naiza в среднем весе Мурад Абдурахманов поделился своими впечатлениями от предстоящего боя за титул в Актау:

«У меня опытный соперник, хорошо бьет, борется! Жду пятираундовую рубку. Актау – мой родной город, поэтому постараюсь не подвести своих болельщиков. Что касается того факта, что мы выступим в одном карде с Дауреном Ермековым, то это бомбовое ощущение. Дай Аллах, что завтра мы оба оденем пояс»

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