Даурен Ермеков отреагировал на неприезд Хирамагомедова на бой за титул чемпиона EFC: «Я жду тебя, добирайся на попутках»

Российский боец ММА Гамзат Хирамагомедов не сумел вылететь в Актау, где 16 июля он должен провести бой за титул временного чемпиона Eagle FC в среднем весе против казахстанца Даурена Ермекова.
Казахстанский боец отреагировал на неприезд соперника:
«Гамзат, братишка, где ты? Я жду тебя в Казахстане, хоть как добирайся, хоть на попутке, Махачкала не далеко. Жду тебя», – приводит слова бойца страница в социальных сетях российской лиги.
Их бой должен быть стать главным поединком на совместном турнире Eagle FC и Naiza, который пройдет 16 июля в Актау.
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