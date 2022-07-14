Даурен Ермеков отреагировал на неприезд Хирамагомедова на бой за титул чемпиона EFC: «Я жду тебя, добирайся на попутках»

Российский боец ММА Гамзат Хирамагомедов не сумел вылететь в Актау, где 16 июля он должен провести бой за титул временного чемпиона Eagle FC в среднем весе против казахстанца Даурена Ермекова.

Казахстанский боец отреагировал на неприезд соперника:

«Гамзат, братишка, где ты? Я жду тебя в Казахстане, хоть как добирайся, хоть на попутке, Махачкала не далеко. Жду тебя», – приводит слова бойца страница в социальных сетях российской лиги.

Их бой должен быть стать главным поединком на совместном турнире Eagle FC и Naiza, который пройдет 16 июля в Актау.

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