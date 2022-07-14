В лиге NAIZA прокомментировали ситуацию с Хирамагомедовым: «Поединок не отменен, организаторы пытаются решить вопрос с выездом спортсмена»

Гамзат Хирамагомедов 16 июля должен провести бой за титул временного чемпиона EFC против Даурена Ермекова на совместном турнире с NAIZA в Актау.

Однако сегодня стало известно, что боец не сумел вылететь из Москвы. Ситуацию прокомментировала пиар-служба лиги Naiza: «В ночь со среды на четверг спортсмен получил отказ на вылет от сотрудников пограничной службы в аэропорту Внуково. На данный момент поединок не отменен, а организаторы пытаются решить ситуацию c выездом спортсмена»

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

«Тобол» вылетел из Лиги чемпионов. Смотреть обзор матча

Крик Капелло, вопросы Смородской и перезапуск карьеры в Казахстане: интервью самого молодого вратаря в истории «Локо»