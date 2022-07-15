Николай Самусев о восстановлении и турнире в Актау

Чемпион лиги Naiza в полулегком весе Николай Самусев пока восстанавливается после травмы колена, полученной в начале года, но тем не менее прилетел в Актау на совместный турнир Naiza и Eagle FC в качестве гостя.

Николай рассказал о своем восстановлении, сроках возвращения и ожиданий от турнира в Актау:

– Все идет отлично, идет восстановление. Если все будет хорошо, то планирую на турнире в декабре выступить. Доктор говорит, что нужно два месяца на реабилитацию, плюс время на подготовку месяца три. Колено в целом не беспокоит, но рисковать не стоит. Врач говорит, что малейшее неправильное движение, и связка может снова порваться, и все восстановление будет провалено.

– Какой из боев турнира ждешь больше всего?

– От турнира я жду положительных эмоций, заряда, бои, тем более такого уровня –это всегда красиво и зрелищно. Жду боя Мурада Абдурахманова, мы с ним близко общаемся, буду переживать за него.

– Не обидно, что изначально в качестве претендента на титул в среднем весе заявляли твоего другого друга – Имрана Тайсултанова, но он на турнире не выступил?

– На самом деле немного обидно, но с другой стороны и Имран и Мурад – мои друзья. Все от Всевышнего, он так распорядился. Уверен, что Тайсултанов на следующем турнире себя еще покажет. Думаю, в случае, если Имран одержит победу и будет претендовать на пояс, Абдурахманов оставит пояс, потому что они близко общаются. Мне бы и самому хотелось бы выступить на таком турнире. Хотел выступить в начале года, поехал в Дагестан, готовился, но порвал связку. Но я вернусь, взорву декабрьский турнир.

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