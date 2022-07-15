Даурен Ермеков о возможностях Рахмонова: «Он очень вырос, думаю год-полтора и он будет драться за титул»

Казахстанский средневес Даурен Ермеков в интервью Мета ММА рассказал о желании реванша у Гамзата Хирамагомедова, с которым ему предстоит бой на турнире в Актау 16 июля. Даурен проиграл Гамзату в финале чемпионата мира среди любителей в 2015 году:

«Уже много лет прошло, много что изменилось. Не могу сказать, что Газмзат был активен, я больше рекорд набрал. Конечно, хотелось бы вернуть должок, но по факту, никто меня не признает чемпионом мира, но обида осталась» Также Даурен оценил перспективы казахстанской лиги Naiza: «Naiza набрала обороты в Казахстане и СНГ, подписывают много бойцов. Уверен, что они станут конкурентноспособной лигой. В скором времени они смогут догнать AMC Fight Night, так как российская лига редко делает турниры» И ответил на вопрос о спаррингах с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым: «Когда он готовился к бою, проводил сборы в горах, я подключился, чтобы ему помочь, и самому пройти сборы. Мы с ним знакомы с двеннадцатого года. Он очень сильно вырос, как боец. Уверен, что он способен стать чемпионом UFC, думаю, что год-полтора и он будет драться за титул»

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