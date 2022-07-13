Компания 1XBET выступила главным спонсором трансляций матчей казахстанских команд в еврокубках

Отличная новость для любителей и болельщиков казахстанского футбола! Компания 1XBET выступила главным спонсором трансляций матчей квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Конференций УЕФА, где играют казахстанские команды. Благодаря этому страна наблюдает за яркими матчами и болеет за своих фаворитов. Отметим, что спонсорство 1XBET уже не первый год дарит возможность наблюдать за казахстанским спортом. Недавно страна могла наслаждаться фееричными матчами сборной Казахстана в Лиги Наций.

Напомним, что в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА Казахстан представляет футбольная команда «Тобол». 11 лет костанайцы ждали возвращения Лиги Чемпионов на Центральный стадион. Чтобы подарить эмоции, которые испытывает каждый фанат «Тобола» на стадионе, компания 1XBET транслирует данный матч для всего Казахстана абсолютно бесплатно. Посмотреть матчи квалификационного раунда Лиги Чемпионов можно как на телеканале Qazsport, так и на официальном сайте qazsporttv.kz. Ответная игра в Будапеште также будет доступна для всех. При положительном исходе в матче с венграми, Тобол может пройти дальше и этим порадовать своих болельщиков. Костанайцы могут выйти на победителя пары «Слован Братислава» и «Динамо Батуми». Тем самым у костанайской команды есть шанс поквитаться за 2011 год, в котором «Тобол» проиграл словакам и вылетел из Лиги Чемпионов. С нетерпением ждем данную встречу. Желаем «Тоболу» успехов, ожидаем их в следующем раунде!

Для болельщиков алматинского «Кайрата», столичной «Астаны» и петропавловского «Кызыл-Жара» также начинается еврокубковое время. Команда «Астана» частый гость в Европе, «Кайрат» выступал в Лиге Конференций в прошлом сезоне, а для «Кызыл-Жара» Лига Конференций – первый еврокубковый опыт. Надеемся, что травмы, невезения и плохая погода обойдут стороной клубы до матчей. Турнир для наших команд начинается 21 июля. В 18.00 по времени Нур-Султана в прямом эфире будет показан матч «Кызыл-Жар» против «Осиек» из Хорватии. В 20.00 – трансляция матча «Кайрата» и «Кишварды» из Венгрии. Закроет футбольный вечер для Казахстана матч польского «Ракува» и «Астаны». Ответные матчи состоятся 28 июля. Шансы отечественных коллективов высоки как никогда. Пройти данных оппонентов не должно составить особого труда. Наши клубы уже вовсю играют в чемпионате Казахстана, а вся Европа только ожидает начала сезона. Мы верим, что казахстанские команды уже разыгрались и смогут показать свою подготовку уже в матчах.

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