Тренер «Каспия» Костов: «Играли основным составом, потому что хотим попробовать взять Кубок»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал ничью с «Кызыл-Жаром» (1:1) в 1-м туре Кубка Казахстана.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

– Как вы сами видели, мы пропустили с первой атаки соперника после нашей грубой коллективной ошибки. Потом мы перехватили инициативу и играли на половине поля соперника. Постоянно разыгрывали, комбинировали. Хотели создавать ситуации для взятия ворот, но так и не успели забить гол и сравнять счет в первом тайме, чтобы подойти к перерыву подойти более спокойно. Но всё равно, мы нашли силы и сравняли счёт во втором тайме. Нам было важно не проиграть в этой игре, потому что у нас было 3 поражения подряд.

«Кызыл-Жар» не играл основным составом. А мы, как вы сами видели, играли основным составом. Потому что мы хотим попробовать взять Кубок. Это шанс. У нас есть договоренность, что будем бороться за трофей.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?

😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе