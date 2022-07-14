Шавкат Рахмонов взлетел в рейтинге лучших полусредневесов Мира

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов совершил скачок в рейтинге сильнейших бойцов смешанных единоборств во всех весовых категориях, сообщают Vesti.kz.

Обновленную версию глобального рейтинга представил портал MMAFighting.

В рейтинг входят спортсмены, выступающие в таких топовых лигах, как UFC, Bellator, ONE FC и других.

Рахмонов ранее занимал в этом списке 13-е место, а теперь поднялся на восьмое.

Рейтинг полусреднего веса ММА: 1. Камару Усман 2. Колби Ковингтон 3. Хамзат Чимаев 4. Леон Эдвардс 5. Гилберт Бернс 6. Белал Мухаммад 7. Ярослав Амосов 8. Шавкат Рахмонов 9. Висенте Луке 10. Шон Брэди

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