Шавкат Рахмонов о планах на будущее: «Открою свою школу»

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 Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов поделился планами на будущее;

«Хочу быстрее забрать пояс UFC в своем весе. В будущем, возможно, открою свою школу. В США езжу только на бой. Предложений о переезде пока нет, но посмотрим в будущем. После боя с Магни я бросил вызов Стивену Томпсону. Он хороший боец. Но для меня это больше спортивный интерес. Как равный противник мне интересен Мишель Перейра. С удовольствием встретился бы с ним на ринге», – цитирует слова Шавката 5qmedia.

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