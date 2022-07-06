Молодой казахстанский боксер проведет бой за титул WBO

Казахстанский боксер полусреднего веса Нурдос Толебай (9-0, 7-КО) возглавил вечер бокса от компании Tukeshov Promotions, который состоится 20 июля в Алматы.

Об этом промоушен объявил на своей странице в соц.сетях. Соперником казахстанца будет мексиканец Мартин Родригес (9-2, 7 КО). На кону будет стоять титул «молодежного» чемпиона мира WBO.

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