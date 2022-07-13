Малый о предстоящем матче с «Ференцварошем»: «Мы настраиваемся на то, чтобы пройти»

Защитник «Тобола» Сергей Малый прокомментировал ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

– «Ференцварош» является большим фаворитом, легче ли от этого «Тоболу» психологически?

– Это не играет никакой роли, потому что мы хотим пройти в следующий раунд. Поэтому неважно, кто фаворит. Мы настраиваемся на то, чтобы пройти.

– Вы опытный игрок, который сыграл много игр на евро-арене, является ли для вас матч против «Ференцвароша» самым важным?

– Да, это была бы самая важная игра, потому что прошлое уже не важно. Важно то, что будет сегодня и завтра. Для меня и для моей команды – это самая важная игра в текущем году.

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