Защитник «Ференцвароша»: «С первых минут игры должны дать понять «Тоболу», что в гостях у них не будет ни единого шанса»

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Защитник «Ференцвароша» и сборной Венгрии Эндре Ботка высказался перед ответным матчем с «Тоболом» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– С первых минут домашней игры мы должны дать им понять, что здесь у них не будет ни единого шанса. Ошибка, которую мы допустили, заключалась в том, что вначале была некоторая неуверенность, и это их воодушевило. Но дома мы должны показать, что в нашей победе нет никаких сомнений. Конечно, не опрометчиво, потому что это дало бы им преимущество, но ответный матч нужно играть бойко, но уверенно. 

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