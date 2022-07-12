Защитник «Ференцвароша»: «С первых минут игры должны дать понять «Тоболу», что в гостях у них не будет ни единого шанса»

Защитник «Ференцвароша» и сборной Венгрии Эндре Ботка высказался перед ответным матчем с «Тоболом» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

– С первых минут домашней игры мы должны дать им понять, что здесь у них не будет ни единого шанса. Ошибка, которую мы допустили, заключалась в том, что вначале была некоторая неуверенность, и это их воодушевило. Но дома мы должны показать, что в нашей победе нет никаких сомнений. Конечно, не опрометчиво, потому что это дало бы им преимущество, но ответный матч нужно играть бойко, но уверенно.

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