Миланович о предстоящей игре с «Ференцварошем»: «Если в первые 20-30 минут сыграем в обороне как надо, то у нас есть шансы на победу»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович поделился мнением о предстоящем ответном матче 1-го раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

– Был ли какой-то «сюрприз» от «Ференцвароша» в первой игре?

– На сегодняшний день «сюрпризов» от соперника нет. Мы сделали видео-анализ с прошлой игры и подготовились к предстоящему матчу.

– Каковы шансы «Тобола» на проход?

– В первом матче была ничья, сыграли – 0:0. Теперь нам предстоит второй матч. Как Сергей Малый сказал, тут шансы 50 на 50. Скажу открыто, если в первые 20-30 минут сыграем в обороне как надо, то у нас есть шансы на победу.

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