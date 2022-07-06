Главный тренер «Тобола» Миланович: «Жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20-25 минут первого тайма очень хорошо играли»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал первый матч первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против «Ференцвароша» (0:0).

– Спасибо болельщикам за поддержку в адрес наших игроков. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20-25 минут первого тайма очень хорошо играли, и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник – сильный. В «Ференцвароше» много легионеров, и они хорошо играют в футбол.

Это был только «первый тайм», а «второй» будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть им центр поля, а также лучше создавали опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре.

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