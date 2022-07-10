Соперник Даурена Ермекова в бою за титул EFC: «Чем больше шкаф, тем громче падает»

Российский боец ММА Гамзат Хирамагомедов, который станет соперником казахстанца Даурена Ермекова в бою за титул лиги Хабиба Eagle FC поделился мнением о том, что Даурен будет тяжелее его в бою:

«Одилов и Ермеков будут тяжелее в бою? Чем больше шкаф, тем громче падает»

Бой Ермеков – Хирамагомедов пройдет 16 июля в Актау на совместном турнире Eagle FC и NAIZA.

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