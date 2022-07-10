Казахстанец Рябов бросил вызов бойцу лиги Хабиба

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Захар «Зохан» Рябов (2-2) бросил вызов бойцу Eagle FC Константину Адрейцеву (17-13):

«Я слышал у тебя слетел соперник, я готов выйти на коротком уведомлении. У тебя все преимущества, так как ты прошёл полный лагерь, я же дерзкий парень, готовый выйти за неделю до боя»

 В расписании совместного турнира Eagle FC & Naiza 16 июля в Актау Андрейцев должен был драться с Шамилем Эрдоганом.

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