Казахстанец Рябов бросил вызов бойцу лиги Хабиба

Казахстанский боец ММА Захар «Зохан» Рябов (2-2) бросил вызов бойцу Eagle FC Константину Адрейцеву (17-13):

«Я слышал у тебя слетел соперник, я готов выйти на коротком уведомлении. У тебя все преимущества, так как ты прошёл полный лагерь, я же дерзкий парень, готовый выйти за неделю до боя»

В расписании совместного турнира Eagle FC & Naiza 16 июля в Актау Андрейцев должен был драться с Шамилем Эрдоганом.

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