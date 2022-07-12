Дитц продлил контракт с ЦСКА на 3 сезона

Даррен Дитц остается в ЦСКА.

Пресс-служба КХЛ сообщила, что 28-летний защитник сборной Казахстана подписал контракт на три сезона.

Казахстанский хоккеист канадского происхождения перешел в ЦСКА из «Барыса» в декабре прошлого года, его статистика – здесь.

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