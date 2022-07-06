Станислав Черчесов: «Кто поддавливал? «Тобол»?»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал исход первого матча первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против костанайского «Тобола» (0:0).
— Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Был непростой матч. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.
— Насколько Вы удовлетворены исходом поединка? Были ли какие-то тревожные моменты у ворот вашей команды? Потому что «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...
— Кто поддавливал?
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— «Тобол». Немножко поддавливал.
— Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, что был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету, ничья заслуженный результат.
— Что у вас не получилось в этой игре?
— Забить гол.
— Сильные стороны «Тобола»?
— Я про свою команду могу говорить, не про соперника.
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