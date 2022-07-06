Станислав Черчесов: «Кто поддавливал? «Тобол»?»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал исход первого матча первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против костанайского «Тобола» (0:0).

— Была непростая игра, это наш первый официальный матч [в сезоне]. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. Был непростой матч. Мы готовились к непростому матчу. По большому счету так и случилось.

— Насколько Вы удовлетворены исходом поединка? Были ли какие-то тревожные моменты у ворот вашей команды? Потому что «Тобол» имел определенное территориальное преимущество, немножко поддавливал...

— Кто поддавливал?

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— «Тобол». Немножко поддавливал.

— Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет. Но детально мы это здесь не будем разбирать. Думаю, что был равный матч. Было несколько хороших моментов, у соперника тоже были подходы. По большому счету, ничья заслуженный результат.

— Что у вас не получилось в этой игре?

— Забить гол.

— Сильные стороны «Тобола»?

— Я про свою команду могу говорить, не про соперника.

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