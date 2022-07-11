Рыбакина анонсировала визит в Нур-Султан: «Дорогие казахстанцы! Я еду домой»

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приедет в Нур-Султан после победы на Уимблдоне.

Ожидается, что теннисистка проведет пресс-конференцию, встретится с юными спортсменами и болельщиками.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», – говорится в обращении Рыбакиной, распространенном через пресс-службу национальной федерации тенниса.

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