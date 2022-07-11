Рыбакина уплатит подоходный налог с призовых за победу на Уимблдоне единожды – в Великобритании

Портал Tengrinews.kz уточнил, в какой стране Елена Рыбакина заплатит подоходный налог с призовых за победу на Уимблдоне.

«Выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании. Подоходный налог с призовых гражданка Казахстана Елена Рыбакина уплатит единожды, также в Великобритании. В Казахстане выплат с призовых не будет в соответствии с подписанной и Казахстаном, и Великобританией конвенцией об избежании двойного налогообложения», – ответили в организации «Теннис Астаны».

Ранее британский журналист Сэм Стрит заявлял, что первая ракетка Казахстана уплатит подоходный налог в России, уроженкой которой является.

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