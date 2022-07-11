Ксения Собчак о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Боже, какая прекрасная история про отмену русских, которая не работает»

Российская журналистка Ксения Собчак высказалась о победе первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на Уимблдоне.

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«Боже, какая прекрасная история про Уимблдон и отмену русских, которая не работает.

Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина – уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную – просто чтобы продолжить карьеру. И поскольку по паспорту она казахстанка, то смогла легко обойти запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне.

И вот вчера она обыграла соперницу и стала чемпионкой в женском одиночном разряде. Это ее первый титул Большого шлема», – написала Собчак в телеграме.

Рыбакина выступает за Казахстан с 2018 года, а первый титул WTA завоевала в 2019-м.

Сама теннисистка отвечала на вопрос о своем происхождении так: «Могу сказать, что я представляю Казахстан и не выбирала, где родиться. Люди поверили в меня и Казахстан поддерживал меня. Сегодня я слышала столько слов поддержки, видела флаги и не знаю, как еще ответить на этот вопрос».

Позднее Собчак добавила: «Но это безусловно победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться. В России ей дорогу никто не дал, ее потенциал не раскрыли. Возможности для победы ей представил именно Казахстан».

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