У Игоря Свирида сменился соперник на турнире Eagle FC в Актау

16 июля в Актау пройдет совместный турнир Eagle FC и Naiza, на котором в рамках лиги Хабиба выступит титулованный казахстанский боец Игорь Свирид.

В его соперниках значился Артур Гусейнов, который снялся из-за травмы. Ему на замену вышел непобежденный Шамиль Магомедов (9-0).

Игорь Свирид выигрывал титул чемпиона в сильнейшем азиатском промоушене ONE Championship, становился чемпионом в лиге АСА, а также выиграл гран-при Bushido в двух весовых категориях.

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