Мазяр окончательно покинул пост главного тренера «Акжайыка». На его место претендует Москаленко

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр окончательно покинул свой пост. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет.

По его словам, Мазяр уехал в Польшу после поражения в Кубке Казахстана от «Кайсара» (0:1). На его место рассматривают несколько кандидатов, среди которых экс-наставник «Тобола» Александр Москаленко.

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