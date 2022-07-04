Мазяр покинул «Акжайык» после поражения от «Кайрата»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр покинул свой пост. Об этом он лично объявил сразу после поражения «Кайрату» (0:2).

Мазяр возглавил «Акжайык» в начале 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла 9-е место в турнирной таблице.

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