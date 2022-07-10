Мазяр о поражении от «Кайсара»: «Задачи на Кубок никто не снимал»

Главный тренер «Акжайыка» Владимир Мазяр прокомментировал поражение в 1-м туре группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана против «Кайсара» (0:1).

– Проиграли... Во втором тайме ни одного удара по нашим воротам. Потом привозим себе пенальти... Честно говоря, я не видел эпизод. Надо посмотреть. Мы понимаем, что за то время, что есть – надо просто разобраться с составом, который будет бороться в чемпионате. Задачи на Кубок никто не снимал. Играли по регламенту Первой лиги. Я думаю, что была ничейная игра. У нас было много моментов, но мы не забили. Не забиваешь ты – забивают тебе. Так что, с победой «Кайсар»! А нам остается не опускать голову и двигаться дальше.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Рыбакина родилась в Москве, но Казахстан сделал ее звездой. Разбираемся, почему теннисистку не нужно считать легионером

Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»