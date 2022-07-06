«Акжайык» не принял отставку Мазяра, тренер остается в клубе

«Акжайык» не принял отставку Владимира Мазяра.

Украинский специалист заявил о том, что готов покинуть команду, после поражения от «Кайрата» (0:2).

«Игроки клуба всецело поддержали нашего тренера, это было ключевым фактором для принятия решения об отклонении прошения об отставке. В летнее трансферное окно команда будет усилена новыми игроками. Это добавит конкуренции внутри команды и поможет исправить текущую ситуацию», – говорится в заявлении клуба.

«Акжайык» занимает предпоследнее место в чемпионате Казахстана после 14 сыгранных матчей, таблица здесь.

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