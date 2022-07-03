Президент «Акжайыка» Кауиева назначила новым директором клуба экс-работника КНБ

Теги высшая лига Казахстан Кайсар Акжайык Д2 Казахстан Каспий Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент «Акжайыка» Гулдария Кауиева назначила на должность директора уральцев в прошлом игрока юношеской и молодежной сборной Казахстана, чемпиона Первой Лиги в составе «Кайсара» в сезоне 2005 Байтенова Айдоса Нурланбековича.

Байтенов в качестве футболиста защищал цвета «Кайсара» и «Каспия» в сезоне 2010. В КПЛ провел более 70-ти матчей, в Первой Лиги более 60-ти матчей.

После завершения карьеры работал в Комитете Национальной Безопасности (2013-19), также в структуре «Кайсара» (с 2016-го года по сегодняшний день).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные