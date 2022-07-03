Президент «Акжайыка» Кауиева назначила новым директором клуба экс-работника КНБ

Президент «Акжайыка» Гулдария Кауиева назначила на должность директора уральцев в прошлом игрока юношеской и молодежной сборной Казахстана, чемпиона Первой Лиги в составе «Кайсара» в сезоне 2005 Байтенова Айдоса Нурланбековича.

Байтенов в качестве футболиста защищал цвета «Кайсара» и «Каспия» в сезоне 2010. В КПЛ провел более 70-ти матчей, в Первой Лиги более 60-ти матчей.

После завершения карьеры работал в Комитете Национальной Безопасности (2013-19), также в структуре «Кайсара» (с 2016-го года по сегодняшний день).

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