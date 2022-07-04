Кекер: «Мы еще не готовы играть все 90 минут в то, что хотим»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч 16-го тура КПЛ с «Акжайыком» (2:0)

– Кирилл Сергеевич, голевой розыгрыш углового – это ваша заготовка?

– Перед каждой игрой мы анализируем все фазы. Стараемся использовать минусы соперника и наши плюсы. Мы хотели, чтобы Канте бежал именно в эту точку.

– Оцените игру Данияра Усенова, и можно ли сказать, что на примере выхода Адилета Садыбекова вы теперь постоянно будете доверять новой молодежи?

– Мы варьируем в центре поля игроков. Мы хотим, чтобы «восьмерки» больше участвовали в атаке. В Усенова я верю, он будет лучше играть и прибавлять. Садыбеков был в «Кайрат-Москва», по своему интеллекту и техническому оснащению может играть на разных позициях, в том числе опорником. А так мы пробуем разные сочетания.

– После трех матчей под вашим руководством насколько вы довольны качеством игры и результатами?

– Перед нами ставили задачу набрать девять очков, мы набрали семь, значит, мы недовольны. Качество игры, нам нужно время, мы еще не готовы играть все 90 минут в то, что хотим. У нас не все получается, хотим больше управлять игрой, больше моментов создавать. У нас сейчас другие принципы игры, поэтому требуется время.

– Сейчас будет перерыв в чемпионате. Вы считаете эту паузу полезной для вашей команды, ведь в кубковых играх можно больше экспериментировать?

– У нас есть задача во всех трех турнирах. Кубок Казахстана для нас важен. Перерыв в чемпионате, конечно, тоже важен, поскольку в августе мы вернемся в КПЛ сильнее. Ротация состава, безусловно, будет, поскольку у нас много матчей в июле.

– В связи с таким плотным графиком ожидаете ли вы усиление, помимо тех ребят, которые пришли из московского филиала?

– Это сложный вопрос. Может быть, один-два игрока еще будут. Но другой вопрос, откуда они придут. Может, со стороны возьмем, может, из «Кайрат-Жастар».

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