Шавкат Рахмонов о бое с Чимаевым: «Не бывает непобедимых людей, всех можно выиграть»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов на пресс-конференции рассказал о перспективе боя с Хамзатом Чимаевым:

«Я везде его сильнее, не переживайте. Время покажет, все зависит от ситуации, хотел бы с ним подраться пятираундовый чемпионский бой. Мне было бы это интересно. Чимаев – обычный соперник, он хороший боец, но я не считаю, что он непобедимый. Он сейчас на хайпе, это людям интересно. Не бывает непобедимых людей, всех можно выиграть. Видели же бой с Бернсом, он говорит, что не пропускает удары, но все видели сколько он напропускал в бою»

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