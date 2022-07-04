Шавкат Рахмонов о бое с Перейрой и помощи в подготовке Гилберту Бернсу

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов на пресс-конференции ответил на вопрос о возможном бое с Мишелем Перейрой и Ли Дзиньлянем:

«Бой с Перейрой мне интересно, он хороший боец, медийный. Несмотря на то, что он ниже меня в рейтинге, мне интересен этот бой. Дам ему шанс. Что касается Ли, то мы с ним знакомы, я не хотел бы с ним драться, думаю он тоже»

А также о возможной помощи в подготовке Гилберту Бернсу к следующему бою:

«Конечно, если я не буду сам готовиться, то без проблем полечу, помогу. А так если я буду сам готовиться, то тогда мне самому нужна будет помощь»

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