Казахстан сыграет со Словенией и Черногорией в отборе на ЧМ по футзалу

Известны соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде квалификации ЧМ-2024.

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Это Словения и Черногория.

Всего по итогам жеребьевки было сформировано 12 групп по три команды в каждой, Казахстан попал в 5-ю.

Матчи пройдут осенью этого года, а также следующей весной.

Победители групп, а также четыре обладателя вторых мест с лучшими показателями, попадут в элитный раунд квалификации напрямую.

Остальные команды, занявшие вторые места, сыграют в стыках за выход в следующую стадию.

По итогам квалификации на мировое первенство поедут семь команд из УЕФА.

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